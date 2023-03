Aleksandra Żebrowska pokazała zdjęcie w bieliźnie. Zborowska: "Nie rozumiem, po co takie zdjęcia"

Pod koniec lipca na świat przyszła czwarta pociecha Aleksandry i Michała Żebrowskich. Żona aktora od lat jest aktywna w swoich mediach społecznościowych, gdzie pokazuje życie dokładnie takim, jakim jest, za co uwielbia ją tysiące fanów. Tym razem zdecydowała się pokazać, jak karmi córkę piersią, jednak fanów zaskoczył hashtag pod zdjęciem! O co chodzi i co ma z tym wspólnego Robert Lewandowski? Aleksandra Żebrowska pokazała, jak karmi córeczkę piersią. Nawiązała do Roberta Lewandowskiego. Aleksandra Żebrowska w sieci publikuje zdjęcia, które są zupełnie inne od tych, do których internauci przyzwyczaili się oglądać w mediach społecznościowych. Gwiazda szczerze pokazuje życiowe realia, nie boi się poruszać tematów tabu i zawsze jest szczera ze swoimi obserwatorami. Fani żony Michała Żebrowskiego często w komentarzach podkreślają, że są wdzięczne swojej ulubienicy właśnie za szczerość i naturalność. Ostatnio Aleksandra Żebrowska pokazała, jak karmi córeczkę w nietypowym miejscu , a teraz kolejny raz pochwaliła się zdjęciem z karmienia pociechy, przy okazji nawiązując do Roberta Lewandowskiego . Ze względu na to, że karmiła córkę lewą piersią, sprytnie nawiązała też do sportowca dodając hashtag #lewygórą. Skąd takie nawiązanie? Tego dnia Robert Lewandowski świętował bowiem swoje 34 urodziny ! Sto lat @_rl9 - napisała w swojej relacji Aleksandra Żebrowska. Zobacz także: Michał Żebrowski pozuje z córką i prowokuje: "Córka czy wnusia?" Zdjęcie, które pojawiło się na profilu Aleksandry Żebrowskiej oczywiście zebrało mnóstwo komentarzy od fanów. - No raczej a później lewy dołem 😂🤪 - napisała Zofia Zborowska. - Zawsze lewy😂 na bank chodzi o to, że obok serca 😍 - Jak zawsze w punkt🤪🤱 - Mam tak samo, jak...