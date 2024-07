W lipcu 2022 roku Aleksandra i Michał Żebrowscy zostali rodzicami po raz czwarty. Na świecie pojawiła się ich córeczka. Ola w sieci znana jest z pokazywania, jak macierzyństwo przy takiej gromadce wygląda naprawdę - bez lukru i pozowanych instagramowych zdjęć. Tym razem opowiedziała o pewnej dość niemiłej niespodziance...

Dopiero niedawno Michał Żebrowski, przy okazji wywiadu z Moniką Olejnik zdradził, jak nazywa się jego jedyna córka - dziewczynka otrzymała imię Łucja. Wcześniej wraz z żoną, młodszą o 15 lat Aleksandrą, doczekali się trzech synów: Franciszka, Henryka oraz Feliksa. Żebrowska na swoim Instagramie, gdzie śledzi ją niemal 400 tysięcy fanów, często pokazuje swoją rzeczywistość, w żaden sposób nie koloryzując macierzyństwa. Przy okazji nowej fotki z Łucją zaskoczyła zaś dość oryginalnym pytaniem:

Zwymiotował Wam ktoś dzisiaj do buzi? #miłejNiedzieli

Domyślcie się sami, co spotkało Aleksandrę. Tymczasem niżej znajdziecie historie innych mam. Poprawa humoru gwarantowana!

Sporo lajków zebrał komentarz aktorki, Aleksandry Domańskiej, która opisała swoją "przygodę":

Nie, ale za to wczoraj przewróciłam się z garnkiem pełnym wody, na sikach mojego syna.

Na zabawny komentarz skusiła się za to Zofia Zborowska:

Co pisały inne internautki?

Moja córka poczęstowała mnie ptasią kupą, którą zeskrobała ze stolika.. myślałam że to spod ciastka...

Nie, dzisiaj na mnie napluł, uznając to za świetna zabawę ???? a jak chciałam go przegonić to zrzucił kawę, która wylała się na ścianę, kanapę i listwę przypodłogowa