Znana z poczucia humoru oraz dystansu do siebie Aleksandra Żebrowska cieszy się dużą popularnością w mediach społecznościowych. Gwiazda często łamie tabu i pokazuje, jak naprawdę wygląda macierzyństwo — bez filtrów i słodzenia. Obolałe piersi czy worki pod oczami to tylko część tematów poruszanych przez influencerkę. Choć wydaje się, że są dobrze znane matkom, to czasem zdjęcia celebrytki wywołują oburzenie. Teraz żona Michała Żebrowskiego opublikowała żartobliwy wpis z okazji 14. rocznicy ślubu. Aktor nie pozostawił go bez komentarza.

Aleksandra Żebrowska świętuje 14. rok "pełnienia funkcji żony"

Influencerka Aleksandra Żebrowska 20 czerwca 2009 roku oficjalnie objęła stanowisko małżonki aktora i dyrektora Teatru 6. piętro w Pałacu Kultury i Nauki. Obecnie 36-latka jest gwiazdą mediów społecznościowych i z powodzeniem bawi fanów swoimi wpisami. Z dużym dystansem podchodzi także do artykułów na swój temat.

Z okazji 14. rocznicy ślubu z Aleksandra Żebrowska opublikowała na Instagramie wspólne zdjęcie z mężem. Influencerka żartobliwie przeprosiła za to, że nie zawsze prezentuje się idealnie. Warto przypomnieć, że gwiazda często dzieli się fotografiami, na których jest nieumalowana, a jakiś czas temu aferę wywołał kadr z toalety. Tym razem nawiązała też prawdopodobnie do zarzutów internautów, którzy uważają, że jej "kontrowersyjna" działalność w sieci uderza w aktorską karierę Michała Żebrowskiego.

14 lat pełnienia funkcji żony. Przepraszam was za wszelkie niedociągnięcia — napisała.

Wpis skomentował także mąż gwiazdy, Michał Żebrowski. Widać, że choć licznik bije, małżeństwo nadal świetnie się rozumie i potrafi się śmiać razem. Pod wpisem pojawiły się również miłe słowa od takich gwiazd jak Agata Rubik.

Nie pamiętam niedociągnięć — napisał Michał Żebrowski.

My natomiast dołączamy się do gratulacji i życzymy parze kolejnych wspólnych lat szczęścia. Mamy też nadzieję, że Aleksandra Żebrowska nie przestanie zaskakiwać i bawić internautów swoimi wpisami w mediach społecznościowych.

Przy okazji przypominamy, że niedawno Aleksandra Żebrowska pokazała zdjęcie z dzieckiem i ujawniła, że w trakcie zajmowania się pociechami może dojść do najróżniejszych sytuacji.