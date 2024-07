W polskim show-biznesie nie brakuje artystów czy aktorów, którzy już do końca kariery będą się kojarzyć ludziom z tylko jednym przebojem lub rolą, niezależnie w ile innych projektów się zaangażują. Taki los czeka zapewne Aleksandrę Woźniak z kultowego "13 Posterunku", ta jednak zdaje się nie mieć nic przeciwko. Szczególnie że aktorką zainteresowali się ostatnio zagraniczni producenci. Przypomnijmy: Wielki sukces Woźniak. Dostała rolę w zagranicznym filmie

Woźniak do tej pory niewiele mówiła o swoim życiu prywatnym, a na koncie miała kilka związków, które nie przetrwały próby czasu. Aktorka wychowuje dwie córki, ale jakiś czas temu znalazła nową miłość i teraz zamierza ją sformalizować! Jak donosi "Super Express" powołując się na słowa gwiazdy, Aleksandra wkrótce wyjdzie za mąż, a jej wybrankiem jest tajemniczy Szymon. Para dosłownie raz pokazała się na salonach, zaś nieco więcej o ukochanym opowiedziała tabloidowi sama Woźniak.



Jesteśmy rówieśnikami. Szymon z wykształcenia jest inżynierem. Jesteśmy razem trzeci rok. A w zeszłym roku przeprowadziłam się do niego z córkami. Mieszkamy razem w Gdańsku. Co do ślubu... Data nie jest jeszcze ustalona. Nic więcej nie zdradzę - wyjawiła w rozmowie z "Super Expressem" aktorka.