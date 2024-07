Choć Aleksandra Szwed trafiła do świata filmu już jako mała dziewczynka, dopiero w ostatnich miesiącach zadebiutowała jako aktorka dubbingowa. Ola zagrała postać Emily w polskiej wersji popularnej gry komputerowej "Until Dawn":

Emily jest specyficzną postacią. Ja jej nie lubię, nie przepadam za nią. Dziewczyna jest potwornie wygadana wyszczekana, sarkastyczna do bólu, ale z drugiej strony jest też bardzo inteligentna. Powiem szczerze - jak dostałam ten tekst... - przez ostatnie 10 lat nie przeklinałam tyle, co przez te dwa miesiące nagrywając "Until Dawn".