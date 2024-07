Ola przyznaje, że nie warto ćwiczyć na siłowni, jeśli nie ma się na to ochoty. Idealnym zastępstwem wydaje się być czekolada:

Tanio też nie jest, o nie. Bardzo istotne jest, by płacić kupę kasy za siłownią, na która idziesz w porywach raz w miesiącu i oczywiście korci cię, żeby częściej, bo szkoda kasy, ale no niestety, nikt za ciebie na kanapie nie poleży. Mówi się, że ćwiczenia pobudzają produkcję serotoniny i to prawda. A wiecie co jeszcze ją pobudza? Czekolada. Także tego - śmieje się Kwaśniewska.