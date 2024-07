Aleksandra Kwaśniewska w rozmowie z Party.pl skomentowała swój styl ubierania. Córka byłego prezydenta bardzo rzadko pojawia się na oficjalnych imprezach, jednak ostatnio zrobiła wyjątek i pokazała się na prezentacji kolekcji butów Manolo Blahnika. Aleksandra Kwaśniewska w rozmowie z nami zdradziła, jak lubi się ubierać i co nosi najczęściej. Żona Kuby Badacha nawiązała również do medialnych doniesień o... jej ciąży! Portale plotkarskie i prasa już wiele razy spekulowały, że Ola spodziewa się dziecka, a rosnący brzuszek ukrywa pod luźnymi stylizacjami. Jak komentuje to sama Aleksandra Kwaśniewska? Posłuchajcie sami!

Reklama

Zobacz także: Dorastała na naszych oczach. Aleksandra Kwaśniewska kończy 36 lat. Zobacz niezwykłe zdjęcia z VIVY!

Reklama

Aleksandra Kwaśniewska komentuje swoje luźne stylizacje.

Zobacz także