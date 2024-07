Aleksandra Kurzak i Sebastian Karpiel-Bułecka

1 z 1

Po raz pierwszy spotkali się rok temu. Aleksandra Kurzak – światowej sławy śpiewaczka operowa, Sebastian Karpiel-Bułecka – charyzmatyczny wokalista zespołu Zakopower. Zaśpiewali razem arię z opery „Don Giovanni”. Wspaniale!

Nic dziwnego, że oboje postanowili kontynuować współpracę. Aleksandra, nagrywając płytę „Hej, kolęda!”, zaprosiła do studia nagrań właśnie Sebastiana. Powstały trzy fantastyczne duety, dwa utwory wokalista nagrał solo. Ten wyjątkowy album pojawi się na rynku już 13 listopada, a do kupienia będzie w salonach Empiku do końca roku.

Polecamy!