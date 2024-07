Aleksandra Kisio ciężko trenuje przed kolejnymi odcinkami "Tańca z gwiazdami". W końcu jest coraz bliżej zdobycia kryształowej kuli. Dzień przed wczorajszym odcinkiem show aktorka pojawiła się na otwarciu salonu Lux Art Optyk oraz showroomu Vision&Fashion. Z uśmiechem pozowała do zdjęć w okularach z nowej linii Ewy Minge.



W swojej stylizacji Kisio postawiła na kobiecość i klasyczną czerń. Nie przełamała jej żadnymi kolorami, co nie znaczy, że jej stylizacja była nudna. Sprawdziliśmy co dokłądnie gwiazda miała na sobie. Aleksandra założyła czarną obcisłą sukienkę z Zary, którą zestawiła z modnymi w tym sezonie kozakami również z Zary. Jako dodatek postawiła na elegancką torbę-kuferek Chloe.



Podoba wam się Aleksandra Kisio w czerni?



yahoo



Reklama