Polski show-biznes przeżył w ostatnim miesiącu prawdziwe baby-boom. Tylko na początku tego roku urodziły aż cztery gwiazdy: Katarzyna Zielińska, Anna Wendzikowska, Aleksandra Szwed i Aleksandra Kisio. Ostatnia z nich korzystała nawet z rad bardziej doświadczonych koleżanek z branży.

Przypomnijmy: W podjęciu ważnej decyzji Kisio wzięła przykład z Cichopek

Aktorka urodziła już dwa tygodnie temu i jest przeszczęśliwa. Jej synek Hugo jest cały i zdrowy, a młoda mama wraca do formy. W ostatnim wywiadzie przyznała jednak, że na początku miała pewne obawy i czuła zmieszanie na wiadomość o ciąży. Nie do końca wierzyła w swoje możliwości, i w to czy sobie poradzi w roli matki. Wszystko zmieniło się po porodzie:

Miałam mieszane uczucia, zastanawiałam się, jak to będzie, jak sobie poradzę, a z drugiej strony byłam przeszczęśliwa - wspomina w "Chcemy być rodzicami"

W dalszej rozmowie Kisio zdradziła również, że jej narzeczony był zaskoczony informacją o ciąży:

Też był trochę zaskoczony, ale bardzo szczęśliwy. W zasadzie obudziłam go i pokazałam mu test. Oczywiście każda kobieta chce, żeby ten moment był wyjątkowy, cudowny, podczas kolacji w pięknym miejscu, ale najczęściej bywa tak, że robimy to w różnych chwilach i okolicznościach.

Jeszcze raz gratulujemy.

Ola Kisio pokazała brzuch tuż przed porodem: