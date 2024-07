Wiosenno-letnie propozycje marki to coś dla każdego. Kolekcja bowiem składa się z kilku linii.

Elegancka kobieta odnajdzie się zapewne w produktach z linii En Mode - zmysłowych, kobiecych, wysmakowanych. Energetyczne cięcia dodają klasycznym modelom współczesnego wyglądu. Nie zabraknie tu klasycznej marynarki, kurtki czy płaszcza na wielkie wyjście.

Rebelian Lady to kobieta zbuntowana i jednocześnie glamour. Lina ta, jest mieszanką lat 80 - tych, skinny shape i grounch. Skierowana jest do świadomych kobiet lubiących bawić się modą. Intensywna kolorystyka: czerwień, czerń i popiel w połączeniu z energetyczną liną cięć to bardzo wyrazista lina, wśród której znajdziemy produkty takie jak kurtka ramoneska, czy mała kurtka do talii, spódnica ołówkowa, gorset czy szorty.

Linia o zabawnej nazwie Jungle Camp inspirowana jest kempingiem w dżungli. Seksowne kobiety wychodzą z namiotów i idą ku przygodzie w tropikalnym, egzotycznym świecie. Znajdziemy tu modne od wielu sezonów motywy zwierzęce, ale też kolorystykę jakby żywcem wziętą z cytrusów czy egzotycznych palm. Nie zabraknie tu kusych szortów, wygodnych sukienek czy topów w kolorach piaskowego beżu.

Biker Line to linia zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn inspirowana modą “na motor”. Można odnaleźć charakterystyczne dla tego motocyklowego stylu kurtki “ramoneski”, intensywne kolory, przeszycia i wzmocnienia na ramionach i łokciach, zamki błyskawiczne oraz podkreślające charakter linii metalowe emblematy naszywane na skórę.

Pamiętajcie, że promocje trwają, wszystkie produkty Ochnik są lub za chwilę będą dostępne w dużo niższych cenach.