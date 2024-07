Wszyscy pamiętamy jak jeszcze kilka miesięcy temu media aż huczały od kolejnych oskarżeń przeciwko jurorom z "Top Model". Wśród przeciwników programu znalazło się kilka gwiazd, które krytykowały stosowane w nim praktyki. Okazuje się, że pomimo zakończenia show w stacji TVN, pojawiają się kolejni celebryci, którzy wciąż odgrzewają aferę związaną w programem.

Reklama

Okazuje się się bowiem, że Julia Pietrucha właśnie teraz postanowiła stanąć w obronie kandydatek na modelki. W rozmowie z dwutygodnikiem "Gala" serialowa aktorka, która jakiś czas temu była związana z modelingiem zdradziła co sądzi o programie.

- ... nigdy nie spotkałam się z takimi zachowaniami jak w polskiej wersji "Top Model". On straszliwie wypacza postrzeganie zawodu modelki. Widziałam, jak na sesji fotograf, a zarazem jeden z jurorów krzyczy na dziewczynę, żeby w czasie, gdy on zmienia baterie, nadal pozowała. Absurd! Dobry fotograf wie, że zdjęcie zmęczonej modelki nigdy nie będzie dobre. Tak samo wypacza ideę zawodu zmuszanie dziewczyn do rozbieranych sesji i eliminowanie tych, które odmówiły udziału. Te dziewczyny to podmioty, a nie przedmioty. Nie wolno w brutalny sposób podcinać im skrzydeł i sprowadzać do roli wieszaków na ubranie - apelowała Julia Pietrucha.

Czyżby kolejna celebrytka chciała, żeby było o niej głośno, po tym jak skrytykuje "Top Model"?

Zobacz także

Reklama

kb