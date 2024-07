1 z 7

Wyrok dla agresywnych nastolatek z Gdańska

Dwie agresywne gimnazjalistki z Gdańska trafią do ośrodka wychowawczego, trzecia dostanie dozór kuratora. Taką decyzję podjął sąd rodzinny w sprawie nastolatek (13 i 14 lat), które kilka dni temu pobiły swoją rówieśniczkę przed szkołą w gdańskim Chełmie. Zdarzenie nagrał ich kolega, a film zamieścił w Internecie. Widać na nim również wielu świadków zdarzenia, którzy w żaden sposób nie próbowali powstrzymać agresywnych dziewczyn.

Gimnazjalistki czeka rozprawa w sądzie dla nieletnich. Już udzielono im nagany przez dyrekcję gimnazjum, do którego uczęszczają.

Było tam tyle osób i nikt nie zareagował, a nawet wszyscy nakręcali dalej te napastniczki, np. gdzie mają mnie kopać… To jest po prostu niepojęte dla mnie - relacjonowała sprawę pobita 14-latka dla telewizji Polsat News.

Pomorskie Kuratorium Oświaty bada, dlaczego świadkowie zdarzania nie zareagowali na agresję. W poniedziałek w sądzie, nastolatki płakały i przepraszały za swoje zachowanie. Okazuje się jednak, że nie był to pierwszy raz, kiedy znęcały się na swoją koleżanką. Do internetu trafiło kolejne nagranie, na którym te same dziewczyny biją i upokarzają inną rówieśniczką.

