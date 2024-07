Agnieszka Woźniak-Starak w wywiadzie dla "Pani" wyznała, że nie jest krystaliczna i ma pewne wady z którymi walczy. Zauważyła je dopiero wtedy jak zaczęła być z Piotrem Woźniakiem-Starakiem. O co chodzi? O egoizm i próżność! Dlatego jest wyzwaniem dla mężczyzn.

Jestem wychowana na egoistkę. O jedno mam do rodziców może nie pretensję, ale żal że trochę za bardzo mnie rozpuścili. Do dzisiaj z tym u siebie walczę. (...) Próżność próbuje ją w sobie zabić, Piotrek też zwraca mi uwagę, że u mnie "ja" jest na pierwszym miejscu. Wszystko układa się pode mnie. Ale ja się uczę i np. nie miałam kiedyś tego, że mężczyznę także trzeba doceniać, pogłaskać, podziwiać, że to jest bardzo ważne. Muszę być z mężczyzną, którego mogę podziwiać - powiedziała Agnieszka Woźniak-Starak.

Niektórzy mówią, że dobrze mieć w sobie zdrową dawkę egoizmu i próżności. A Wy co sądzicie, takie wady to wady? Z nowego wywiadu z Agnieszką Woźniak-Starak dowiadujemy się wiele nowych szczegółów z jej życia. Dziennikarka do tej pory nigdy nie mówiła, że była w ciąży i poroniła, albo jak denerwuje ją "łatka" łowczyni majątków.

Agnieszka Woźniak-Starak i Piotr Woźniak-Starak prowadza teraz ich i spokojne życie małżeńskie w Konstancinie.

