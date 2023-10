Piątkowe wydanie "Dzień Dobry TVN", tuż przed długim weekendem, poprowadziła Agnieszka Woźniak-Starak. Okazuje się, że prezenterka ma to szczęście, że nie będzie pracować w majówkę, mogła więc już teraz wyruszać na zasłużony odpoczynek. Gwiazda zdążyła podzielić się z fanami pierwszym zdjęciem z Mazur, gdzie spędzi kilka kolejnych dni.

Reklama

Agnieszka Woźniak-Starak przed studiem TVN

Agnieszka Woźniak-Starak została sfotografowana przez paparazzi jak wychodziła ze studia "Dzień Dobry TVN". Widzowie, którzy zastanawiali się więc, czy to właśnie ona poprowadzi niedzielne wydanie programu z Dodą, mają więc odpowiedź - Agnieszka wybrała się już na majówkę, a wywiad z gwiazdą przeprowadzą Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik. W mediach pojawiły się zaś informacje, że to właśnie ze względu na wizytę piosenkarki, z którą od lat ma konflikt, Woźniak-Starak chciała uniknąć dyżurów w śniadaniówce. Agnieszka szybko zdementowała plotki, co więcej, zdradziła, że zaprosiła Dodę do swojego programu na YouTubie. Piosenkarka miała jednak odmówić.

Woźniak-Starak ma teraz szansę odpocząć od zamieszania wokół swojej osoby.

Dziennikarka opuszczała studio w dobrym humorze i trudno się jej dziwić. Jeszcze tego samego dnia gwiazda pochwaliła się pierwszą fotką z Mazur, gdzie spędzi majówkę. Z Agnieszki postanowiła zażartować Karolina Ferenstein-Kraśko:

Makeup po programie nie może się zmarnować ????????✌️ prawda? - odparła Agnieszka.

Agnieszka Woźniak-Starak wyglądała oczywiście niezwykle stylowo. Płaszcz w kratę w to hit tej wiosny!

Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak na zakupach z torebką za 20 tysięcy złotych [ZDJĘCIA PAPARAZZI