Agnieszka Woźniak-Starak lubi zaskakiwać swoimi stylizacjami i uchodzi za jedną z najlepiej ubranych gwiazd. Nie bez powodu jest stylową inspiracją dla kobiet, a tym razem paparazzi przyłapali dziennikarkę w długim pikowanym płaszczu i wiązanych kozakach. Ten prosty look nie należy do tanich, ale bez problemu można odtworzyć go korzystając z ubrań dostępnych w sieciówkach. Co ciekawe Agnieszka Woźniak-Starak tym razem nie wzbudziła kontrowersji swoimi butami, ale wybrała model, który zwraca uwagę... Agnieszka Woźniak-Starak w płaszczu za prawie 3 tys. zł od Łukasza Jemioła Agnieszka Woźniak-Starak w ostatnim czasie nieustannie zaskakuje stylowymi zestawami, a w komentarzach pojawiają się nawet porównania do Carrie Bradshaw z „Seksu w wielkim mieście”. Niedawno gwiazda "Dzień dobry TVN" zachwycała niebotycznie długimi nogami w małej czarnej, a teraz dziennikarka zaskoczyła prostym, ale efektownym zestawem. Agnieszka Woźniak-Starak, która zazwyczaj zwracała uwagę oryginalnymi butami, teraz postawiła na wiązane kozaki i płaszcz od Łukasza Jemioła za 2,8 zł tys. Wyszło prosto i z klasą! Sami spójrzcie. Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak w niebotycznie wysokich butach: "Plus kucyk to optycznie ponad 190 cm" Internauci podziwiają styl Agnieszki Woźniak-Starak i okazuje się, że gwiazda TVN stylowy płaszcz w zielonym kolorze wykorzystała też do innego zestawu z koszulą od Magdy Butrym w roli głównej. Ten look to strzał w dziesiątkę! - Zawsze pięknie z klasą pozdrawiam i zazdroszczę pewności siebie - Uwielbiam Pani styl 😍 - Skojarzyło mi sie z Sex and the city🙂jak Carrie Bradshaw😘 - Czy słońce czy deszcze - piękna Wyświetl ten post na Instagramie...