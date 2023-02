Agnieszka Woźniak-Starak w puchówce otoczona przez fanów! Potem poszła do cukierni. Zdjęcia paparazzi

Agnieszka Woźniak-Starak niezaprzeczalnie należy do grona najlepiej ubranych kobiet w polskim show-biznesie. Gwiazda "Dzień Dobry TVN" zarówno na ekranie, czerwonym dywanie, jak i na co dzień stawia na klasyczną elegancję, którą łączy z najnowszymi trendami. Nic więc dziwnego, że dziennikarka jest łakomym kąskiem dla paparazzi, którzy chętnie śledzą niemal każdy jej krok. Zobaczcie najnowsze zdjęcia Agnieszki Woźniak-Starak. Pomimo mrozu jej look wygląda niczym z pokazu mody! Agnieszka Woźniak-Starak stawia czoło mrozom w czarnej kominiarce Agnieszka Woźniak-Starak nie bez powodu uznawana jest za ikonę stylu. Jej najnowsza stylizacja jest tego najlepszym dowodem. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" została "przyłapana" przez paparazzi pod studiem śniadaniówki, a my patrzymy tylko na jej zimowy look. Obok tej kurtki typu puffer i czarnej kominiarki nie można przejść obojętnie. Zobacz także: Małgorzata Rozenek, Agnieszka Woźniak-Starak i inne gwiazdy pod studiem "Dzień dobry TVN" [ZDJĘCIA] Agnieszka Woźniak-Starak postawiła na wełniane, szare spodnie w militarnym stylu. Szerokie nogawki, w połączeniu z licznymi kieszeniami jednak nie są dla każdego. Warto pamiętać, że ten fason może nieco optycznie skracać i poszerzać nogi, jednak stosując zabieg, na jaki postawiła prezenterka, możemy szybko uniknąć wpadki, łącząc modne bojówki z botkami na obcasie. Całość stylizacji dopełniła puchowa, czarna kurtka popularnej marki Alpha Industries, warta ok 900 złotych, czarna balaclava, nazywana inaczej kominiarką, i uwielbiana przez Agnieszkę Woźniak-Starak filcowa torba marki z manufaktury Hilo za 159 złotych. Jak Wam się podoba taki look? Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak w zjawiskowej srebrnej sukni. Fani: "Ikona stylu i...