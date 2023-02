Agnieszka Woźniak-Starak w kominiarce mknie swoją Teslą do piekarni. Nowe ZDJĘCIA PAPARAZZI

Agnieszka Woźniak-Starak po wyjściu ze studia "Dzień dobry TVN" wybrała się na szybkie zakupy do pobliskiej piekarni. Podczas zakupów dziennikarce towarzyszyli paparazzi, a uwagę przyciągają dodatki, jakie tego dnia wybrała Agnieszka Woźniak-Starak. Sama torebka kosztuje 18 tys. zł! Agnieszka Woźniak-Starak przyłapana przez paparazzi w drodze do piekarni Agnieszka Woźniak-Starak jest jedną z najlepiej ubranych gwiazd polskiego show-biznesu i nieustannie udowadnia, że ten tytuł w pełni jej się należy. Niedawno paparazzi przyłapali prowadzącą "Dzień dobry TVN" tuż po pracy i trzeba przyznać, że Agnieszka Woźniak-Starak wyglądała naprawdę doskonale. Ta skórzana marynarka z szerokimi ramionami to idealna propozycja na jesień, a w połączeniu z kowbojkami i torebką typu worek tworzą świetny jesienny look. Agnieszka Woźniak-Starak swój zestaw uzupełniła skórzaną torebką marki Saint Laurent z kolorowymi sercami za 18 tys. zł. Gwiazda TVN uwielbia ten model i często nosi go do jesiennych zestawów. Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak w balerinach z kryształkami! Ładne? [ZDJĘCIA PAPARAZZI] W drodze powrotnej z pracy Agnieszka Woźniak-Starak wstąpiła też do piekarni. Wygląda na to, że to był dobry dzień dla dziennikarki, a uśmiech nie schodził jej z twarzy. Zobaczcie na kolejnych zdjęciach!