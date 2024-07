Agnieszka Woźniak-Starak spędziła sylwestra razem z mężem w górach! Razem z rodziną i przyjaciółmi zorganizowali wielką kolację, wszyscy poprzebierali się w góralskie stroje. Przygrywała góralska kapela, woda ognista lała się strumieniami, ale i tak najpiękniejszy moment był wtedy, gdy Agnieszka Woźniak-Starak zawołała swojego męża, a Piotr Woźniak-Starak popatrzył się w jej stronę z wielką miłością.

Filmik z sylwestra Agnieszki Woźniak-Starak

Na takie nagrania można patrzeć godzinami. Tak słodko! Jak zatem wyglądał sylwester u Staraków w Tatrach? Zobacz na filmiku.

Rok 2016 był bardzo szczęśliwy dla Agnieszki i Piotra Woźniaków-Staraków, para zamieszkała razem i wzięła w wakacje ślub. Z kolei w 2017 wchodzi do kin film wyprodukowany przez firmę Piotra "Sztuka kochania", a w marcu Agnieszka jedzie do Indii kręcić kolejną edycję "Azja Express", więc zapowiada się, że ten rok będzie znowu należał do nich.

Agnieszka Woźniak-Starak jest teraz na nartach w górach.

Agnieszka Woźniak-Starak i jej sylwester w góralskim stylu.

Zakochany Piotr Woźniak-Starak.