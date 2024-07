Agnieszka Włodarczyk od dłuższego czasu nie pojawia się w nowych produkcjach filmowych czy serialowych. Aktorka zarzuciła zawód na rzecz innej pasji - muzyki. Mocno angażuje się też w pomoc zwierzętom i aktorstwo zeszło po prostu na dalszy plan. Ostatnio jednak mogliśmy ją zobaczyć w teledysku jej ukochanego. Przypomnijmy: Krawczyk nakręcił teledysk w schronisku. Pojawiła się w nim Włodarczyk

Kilka miesięcy temu spekulowało się, że jednym z powodów zawodowej stagnacji Agnieszki są wygórowane żądania finansowe i przesadny profesjonalizm na planie, który zniechęcał producentów. Okazuje się jednak, że do Włodarczyk napływają kolejne propozycje i jedna z nich ma spore szanse na realizację w rzeczywistości. Jak informuje "Flesz", producenci "Klanu" chcą, żeby Agnieszka pojawiła się w serialu i to w towarzystwie Mikołaja Krawczyk. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.



Jest pomysł, żeby Włodarczyk zagrała w kultowej telenoweli TVP1 - "Klan"! Producentom zależy, by razem z nią na planie pojawił się jej ukochany Mikołaj Krawczyk. Co na to Agnieszka? Czy zmieni zdanie na temat pracy w serialach? Gdy ją o to pytamy, wykręca się od odpowiedzi. Mówi, że najważniejszy jest dla niej teraz... remont domu - czytamy we "Fleszu".