O tym, że Agnieszka Włodarczyk nie ma pracy wiadomo od dawna. Producenci przestali się do niej odzywać, po tym jak wdała się w romans z Mikołajem Krawczykiem. Aktor będąc aktualnie na fali próbował załatwić swojej dziewczynie rolę w serialu "Przyjaciółki", jednak bez skutku. Pomocną dłoń do Włodarczyk wyciągnęła natomiast Maryla Rodowicz. Jak donosi "Rewia", gwiazda miałaby zagrać wokalistkę w filmie biograficznym, do którego nagrania przymierza się TVN.

Gazeta dowiedziała się, że Rodowicz jest pełna entuzjazmu, co do pomysłu nakręcenia o niej filmu. Ponoć postawiła tylko jeden warunek: w jej postać musi wcielić się Włodarczyk. Gwiazda polskiej estrady ceni aktorkę. Panie poznały się pięć lat temu na planie show "Jak oni śpiewają" i od tamtej pory są ze sobą w dobrych koleżeńskich relacjach.

Rola w takiej produkcji może okazać się dla Włodarczyk przełomem w jej karierze, która aktualnie znajduje się w martwym punkcie. "Rewia" spekuluje, że TVN raczej zgodzi się na warunki wokalistki, gdy tylko budżet produkcji zostanie ustalony. Premiera filmu biograficznego o Maryli Rodowicz może odbyć się nawet pod koniec tego roku. Myślicie, że Agnieszka pasuje do roli wielkiej gwiazdy polskiej estrady?

