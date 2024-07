Agnieszka Włodarczyk jest jedną z gwiazd, które w ten weekend przyjechały do Sopotu, aby obejrzeć festiwal Top Trendy 2014. Obecność gwiazdy i jej ukochanego, Mikołaja Krawczyka, wzbudziła sporo sensacji. Dlaczego? Operę Leśną odwiedziła bowiem Aneta Zając, a relacje tej trójki nie należą do najłatwiejszych. Przypomnijmy: Zając i Włodarczyk z Mikołajem Krawczykiem w Sopocie. Mamy wideo z ich niezręcznego spotkania

Aktorka nie poprzestanie jednak tylko na roli widza. Już dziś sopocka publiczność i ludzie zgromadzeni przed telewizorami będą mogli zobaczyć ją również na scenie. Na fali sukcesu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", producenci festiwalu postanowili zaprosić Agnieszkę, aby mogła popisać się swoimi umiejętnościami wokalnymi - jej występ zamknie ostatni dzień Top Trendów. W rozmowie z AfterParty.pl Włodarczyk zdradziła, że zaśpiewa wielki hit Kelly Rowland. Obecnie myśli też o nagraniu własnego singla, choć o autorskiej płycie raczej nie może być mowy.



W tym roku również będę kończyć cały ten festiwal Top Trendy piosenką Kelly Rowland "Love Takes Over" w aranżacji zbliżonej do oryginału. Koncerty mam cały czas, natomiast jeśli chodzi o płytę to jest to ciężka, długa i mozolna praca - nie wiem czy się podejmę. Natomiast myślę nad singlem. Ja jestem zawsze całym sercem za rockiem, więc myślę, że to w tę stronę pójdzie - wyznała w rozmowie z nami Agnieszka.