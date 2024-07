Agnieszka Więdłocha jest wściekła na Martę Żmudę Trzebiatowską za to, że to właśnie ona zagra rolę prostytutki w filmie "Gejsza"? W rozmowie ze Skarbem aktorka przyznała, że bardzo chciała ją otrzymać, ale musiała obejść się smakiem...

To Marta Żmuda Trzebiatowska została obsadzona w roli Velvet - tancerki w klubie go go w filmie "Gejsza". Zdjęcia rozebranej Marty zrobiły furorę w sieci. Okazuje się, że Agnieszka Więdłocha bardzo chciała otrzymać tę rolę. Jednak reżyser miał dla niej inne zadanie:

Ostatnio zagrałam w filmie „Gejsza”. Bardzo chciałam dostać rolę prostytutki, to była świetnie napisana postać. Ale producent widział mnie jako bohaterkę ratującą głównego bohatera, a nie dziwkę, która musi jakoś wiązać koniec z końcem. Tak się zdarza. - mówi gwiazda.

"Na żywo" sugeruje, że Agnieszka jest wściekła na Martę. Ale czy rzeczywiście ma powody? To przecież ona jest teraz na fali (gra m.in. główną rolę w serialu Powiedz TAK! czy filmie Planeta Singli).

