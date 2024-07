Agnieszka Szulim na gali "Polacy z werwą"

1 z 10

Wczoraj w Teatrze Wielkim odbyła się uroczysta gala "Polacy z werwą". Większość zaproszonych na to wydarzenie pań wybrało stonowane i klasyczne czarne kreacje. Przekorna Agnieszka Szulim postanowiła wyróżnić się z tłumu i założyła garnitur w intensywnym kolorze.

Dziennikarka postawiła na męski look składający się z marynarki i spodni do kostek w kolorze ognistej czerwieni. Do tego Szulim dobrała sandałki na stabilnym obcasie i skórzaną kopertówkę z wytłoczonym pistoletem. Warto również zwrócić uwagę na manikiur Agnieszki, który perfekcyjne pasował do całości stylizacji.

Jak podoba się wam Agnieszka w takim wydaniu. Ma zadatki na nową ikonę stylu?

