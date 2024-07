Agnieszka Szulim ma już dosyć pracy w show-biznesie? Okazuje się, że gwiazda TVN jest już zmęczona swoją ogromną popularnością. Dziennikarka w rozmowie z Faktem przyznała, że prowadzenie trzech programów i głośne zaręczyny w 2015 roku sprawiły, że teraz ma ochotę nieco wycofać się z życia publicznego. Czyżby chciała zrezygnować z pracy w telewizji?

Trzy programy i zaręczyny to ogromna kumulacja. Jak człowiek jest wszędzie, robi się nudny, a dla ludzi to może być męczące. A ja nie chciałabym męczyć ani siebie, ani innych. Nie chciałabym być aż tak integralną częścią show-biznesu. Nie do końca pisałam się na to wszystko, co dzieje się przy okazji. Szukam innych rozwiązań - zdradziła Agnieszka Szulim. Mijają 3 lata odkąd jestem w TVN i dobrze mi tu, nie mogę narzekać. Przyjdzie jednak taki moment, że będę szukała czegoś jeszcze, raczej poza telewizją. Zobaczymy.