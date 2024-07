Bohaterami najnowszego wydania magazynu "Party" została najgorętsza para ostatnich miesięcy: Agnieszka Szulim i Piotr Woźniak-Starak. Jak się okazuje ich związek jest naprawdę poważny, ponieważ zakochani spędzą wspólnie tegoroczne święta. Jednak nie będą mogli zbyt długo cieszyć się swoją obecnością... Powód? Agnieszka już w Sylwestra będzie musiała wrócić do pracy.

Reklama

Przeczytajcie więcej o stylu Agnieszki Szulim

Co jeszcze znajdziecie w nowym numerze "Party"? Dowiecie się czy Małgorzata Rozenek i Radek Majdan przeprowadza się na święta do nowego domu i dlaczego Alicja Bachleda-Curuś wróciła do Polski.

Reklama

Dodatkowo Socha, Rozenek i Mucha doradzają jakie prezenty najlepiej kupić pod choinkę!

Życzymy udanej lektury!