Agnieszka Szulim przez ostatnie kilka miesięcy w programie "Na Językach" zajmowała się doniesieniami z show-biznesu i plotkami na temat jej kolegów i koleżanek z branży. Ostatnio jednak sama stała się obiektem zainteresowania z uwagi na jej romans z Maciejem Żakowskim. Przypomnijmy: Kulisy związku Szulim i Żakowskiego - znajomi zdradzają tajemnice pary

Szulim najwyraźniej ma bardzo luźny stosunek do całej wrzawy wokół jej osoby, bo w przeciwieństwie do wielu innych gwiazd nie reaguje nerwowymi oświadczenami do prasy czy przepychankami w sądzie. Wręcz przeciwnie - na każdym kroku stara się żartować z zaistniałej sytuacji. Wczoraj opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie z tajemniczym mężczyzną i podpisała je "kolejny chłopak". Jest nim Piotr "Kędzior" Kędzierski, prezenter radia Roxy FM. Fotka tylko dolewa oliwy do ognia i wzbudza kolejną falę domysłów.

Zobaczcie Agnieszkę Szulim i jej "kolejnego chłopaka". Ładnie razem wyglądają?

Zobaczcie też prywatne zdjęcia Agnieszkim Szulim i Macieja Żakowskiego: