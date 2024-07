Agnieszka Sienkiewicz wraca do formy po porodzie! Aktorka kilka miesięcy temu została mamą i cieszy się urokami macierzyństwa. Do tej pory rzadko pojawiała się w miejscach publicznych i zrobiła jedynie wyjątek na imprezie ramówkowej Polsatu, ponieważ gra w serialu "Przyjaciółki". Kiedy pozowała fotoreporterom, wszyscy zwrócili uwagę na to, że jej sylwetka jest idealna! Koleżanki, które również zostały mamami powinny jej zazdrościć, że kompletnie nie widać po Agnieszce Sienkiewicz, że niedawno jeszcze była w ciąży.

Reklama

Na swoim profilu na Instagramie gwiazda pokazała, co pozwoliło jej uzyskać tak szybki efekt. Oprócz dobrych genów, Agnieszka zawdzięcza świetną figurę jodze. W wolnych chwilach aktorka rozkłada matę i relaksuje ciało i umysł. Zobaczcie zdjęcie!

Zobacz: Co robi Agnieszka Sienkiewicz, kiedy jej córka śpi? Szykuje się do wielkiego wyjścia, pierwszego po porodzie!

Zobacz także

Agnieszka Sienkiewicz wraca do formy po porodzie

Reklama

Aktorka ma wspaniałą figurę!