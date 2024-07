Zaręczyny, dziecko, ślub. Wiele się zmieniło w jej życiu w ostatnim roku… Agnieszka Sienkiewicz twierdzi, że w tym czasie zwolniła. Jej świat kręci się teraz wokół córeczki i męża. Dała sobie prawo do tego, by nacieszyć się macierzyństwem. Dopiero po 10 miesiącach od porodu wróciła do pracy w pełniejszym wymiarze. Niedawno aktorka wzięła też ślub w tajemnicy – bez fotoreporterów, relacji w mediach społecznościowych... Magazyn "Flesz" spytał gwiazdę, jak wyglądał ten dzień.

Był zdecydowanie jednym z najpiękniejszych w życiu! Jestem wdzięczna wszystkim gościom, że nie zdradzili daty fotoreporterom ani dziennikarzom. Chcieliśmy mieć ten dzień tylko dla siebie, spędzić go wyłącznie z najbliższymi. Niektórzy ostrzegali, że się nie uda, ale się udało! Mam w sobie ogromną potrzebę rozdzielania życia prywatnego od zawodowego. Dla mnie spokój rodziny jest priorytetem.

A czy nie kusiło jej, by wrzucić do Internetu choćby fotkę sukni ślubnej?

Agnieszka Sienkiewicz o swoim ślubie

Pewnie, że kusiło, bo sukienka była piękna. Ale podjęłam decyzję i postanowiłam być konsekwentna.

Agnieszka powiedziała nam też, dlaczego zdecydowała się na podróż przedślubną!

Wiedziałam, że po ślubie będę musiała popracować. W maju mieliśmy więcej czasu i chcieliśmy odpocząć. Poza tym czuliśmy z Mikołajem, że Zosia jest już w takim wieku, że możemy pojechać gdzieś dalej.

Para wybrała się z córką na piękne Seszele. Więcej o ślubie aktorki przeczytasz w nowym numerze "Flesza"!

Agnieszka Sienkiewicz wyszła za mąż

Agnieszka Sienkiewicz pokazała zdjęcia z podróży przedślubnej