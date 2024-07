Czy Agnieszka Kaczorowska planuje powrót do swojego byłego partnera? Tancerka i aktorka rozstała się ze znacznie starszym od siebie montażystą - Rafałem Samborskim już dobrych kilka tygodni temu, lecz wszystko wskazuje na to, że sprawa nie jest jeszcze zamknięta. Przynajmniej dla jednej ze stron. Zobacz też: Kaczorowska i jej 40-letni partner przerywają milczenie. Wydali oświadczenia

Choć Agnieszka w programie „20 mkw. Łukasza” zarzekała się, że dla niej ten związek jest zakończony, a ona sama nie zamierza już spotykać się ze starszymi od siebie mężczyznami, jej były partner wydaje się nieco inaczej przeżywać ich rozstanie. Jak podaje "Fakt", Samborski nadal ma nadzieję, że uda mu się odzyskać ukochaną:

Bardzo to przeżył. Ma cały czas kontakt z Agnieszką i nie wierzy, że odkochała się w nim z dnia na dzień. Ostatnio współpracowali przy spocie promującym jej występy taneczne i dogadywali się bardzo dobrze, co tylko jeszcze bardziej go zmobilizowało - zdradził tabloidowi anonimowy informator.