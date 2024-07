Agnieszka Kaczorowska znika z show-biznesu? Tancerka, aktorka i prezenterka ma za sobą pracowity rok, wypełniony projektami zawodowymi. Niedawno gwiazda zaczęła pracę nad zupełnie nowym wyzwaniem, a mianowicie własną szkołą tańca. Czyżby oznaczało to, że Agnieszka Kaczorowska postanowiła pożegnać się z show-biznesem na dobre? W najnowszym wpisie pisze, że...

Agnieszka Kaczorowska znika z show-biznesu i Internetu, ale tylko na... tydzień! Aktorka wyjeżdża na zasłużone wakacje. Gwiazda nie kryje, że jest przemęczona i zestresowana, zatem należą jej się wakacje, w czasie których będzie mogła zregenerować siły, odpocząć i naładować się pozytywną energią do dalszej pracy.

Można pracować dużo, nawet bardzo dużo, gdy Twoja praca jest powiązana z Twoją pasją... Jeśli lubisz to co robisz, to możesz robić tak wiele, że wszyscy pytają Cię "jak dajesz radę i wszystko to godzisz?"... Możesz. Ale!

Nawet wtedy niezbędny jest odpoczynek, reset, regeneracja. Twoje ciało i głowa potrzebują czasem nie myśleć, nie robić... Tylko wpuścić powietrze i spokój. Trzeba czasem wyrzucić stres, kłopoty, listę rzeczy do zrobienia i po prostu być. Najlepiej w otoczeniu miłości, w otoczeniu natury i ciszy. Także...

Przez najbliższy tydzień mnie tutaj nie będzie!

Wyłączam telefon. Odsuwam pracę. Znikam się regenerować, aby moja wydajność znów była na wysokim poziomie. Wy też ode mnie odpocznijcie. Widzimy i słyszymy się za tydzień... - napisała Agnieszka Kaczorowska na Instagramie.