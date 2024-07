Agnieszka Kaczorowska przestała jeść mięso! Gwiazda od lipca jest wegetarianką i radzi sobie z tym świetnie. W rozmowie z Party.pl przyznała, że bardzo pomaga jej w tym dieta pudełkowa, ponieważ dania, które otrzymuje dostarczają jej wszystkich niezbędnych składników i witamin. Nie da się ukryć, że Agnieszka Kaczorowska wygląda coraz lepiej i promienieje.

Przez jakiś czas byłam na diecie pudełkowej. Może z powrotem zacznę. Miałam trochę takiej przerwy. To jest bardzo wygodne. W momencie tak jak ja, mieszka się samemu to gotowanie dla jednej osoby jest uciążliwe. Po pierwsze się nie chce, po drugie gotować w tak małych ilościach? Ja jestem wegetarianką od lipca, nie jem mięsa i dlatego to jest fajne, bo dostarczam wszystkich ważnych elementów, składników, witamin. Taka dieta przygotowana przez specjalistów zawiera to wszystko.