Agnieszka Kaczorowska jest często krytykowana ze względu na swoją figurę - sama tancerka przyznała się, że rzeczywiście miała wahania wagi, ale ostatnio jej waga się utrzymuje. Jak sama tancerka podchodzi do tematu swojego wyglądu? Czy zaakceptowała swoją figurę? I czy naprawdę tak często dopada ją efekt jojo? (Zobacz też: Jak szybko schudnąć bez efektu jojo?)

Jeśli ja słyszę złe opinie, to ja wiem czym jest to spowodowane. To nie jest spowodowane złą sukienką czy tym, że niektórym może się wydawać, że przytyłam (...) W Tańcu z Gwiazdami byłam w sukience, kilka dni później pojawiłam się w zupełnie innej kreacji, moja sylwetka naprawdę dużo się nie zmieniła. To naprawdę zależy od tego co założymy danego dnia, od tego jak się czujemy - powiedziała w rozmowie z Party.pl Agnieszka Kaczorowska.