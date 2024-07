Agnieszka Kaczorowska zdradziła, jaki mężczyzna ma u niej szanse. Aktorka udzieliła obszernego wywiadu magazynowi "Skarb" z okazji zbliżających się Walentynek. W rozmowie z Agatą Młynarską tancerka mocno się otworzyła i opowiedziała o ideale faceta, z którym mogłaby spędzić życie. Jaki on powinien być?

Chciałabym czuć się z nim bezpiecznie. Żeby w naszym związku było dużo zaufania, partnerstwa. Ale też pożądania, flirtu, prądu. Dużo świadomości naszej relacji i wspólnego rozwoju. Bo często jest tak, że zakochujemy się w kimś i w związku jedna osoba rozwija się i idzie dalej, a druga stoi w miejscu. Drogi się rozmijają. Dlatego chciałabym mieć obok człowieka, z którym cały czas będę wspinała się do góry.

Partnerzy Agnieszki Kaczorowskiej

Agnieszka Kaczorowska ma słabość do starszych od siebie mężczyzn. Sama nie razy podkreślała w wywiadach, że może to być spowodowane nieobecnością w jej życiu ojca, którego szukała w swoich partnerach. Ostatni, z jakim była związana to 40-letni Rafał Samborski - reżyser, którego gwiazda poznała na planie "Tańca z Gwiazdami". Para związana była ze sobą kilka miesięcy, ale niestety potem ich drogi się rozeszły. Oboje jednak wypowiadali się na swój temat bardzo ciepło. Obecnie Agnieszka nie jest w związku, ale być może niedługo znajdzie tego jedynego.

