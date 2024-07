1 z 8

Żegnamy lato z jego kwiatowymi wzorami i wchodzimy w kolejny modowy sezon. Co będzie hitem tej jesieni? My już to wiemy!

Jesień będzie należała do drapieżnych wzorów - nieregularnych plamek przypominających zwierzęcą sierść. Takie wzory najlepiej wypadają na dodatkach - butach i torebkach. Można je nosić zarówno w wersji wieczorowej, jak i casual. Zobacz, jak robią to gwiazdy (Agnieszka Kaczorowska i Magda Gessler) i poznaj propozycje z polskich sklepów, które wybraliśmy specjalnie dla was.

Dacie się namówić na "drapieżną" torebkę lub buty?

