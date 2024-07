Agnieszka Hyży opowiedziała o swojej największej wpadce na scenie! Okazuje się, że to stresujące wydarzenie miało miejsce w czasie jednego z festiwali w Sopocie. Agnieszka wówczas była początkującą prezenterką, więc zdarzyło jej się... zapomnieć mikrofonu z garderoby! Ten moment zapamiętała do dziś. Przed kamerą Party.pl zdradziła, jak go wspomina.

Nie zapomnę jej absolutnie do końca życia. Śni mi się nawet po nocach - powiedziała Agnieszka Hyży.

Ciekawi całej historii? Koniecznie obejrzyjcie nasze wideo! Zobacz też: Maja Hyży pokazała odważne zdjęcie! Uwagę zwraca zwłaszcza jedna część ciała... ZDJĘCIE.

Agnieszka Hyży największą wpadkę na scenie zaliczyła na festiwalu w Sopocie!

Żona Grzegorza Hyżego nie ukrywa, że do dziś ma koszmary związane ze swoją wpadką z Sopotu!