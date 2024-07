Właśnie zakończyły się "przesłuchania w ciemno" trzeciej edycji "The Voice of Poland". Edyta Górniak, Maria Sadowska, Marek Piekarczyk i Tomson z Baronem z Afromental przez ostatnie pięć tygodni kompletowali swoje drużyny. Podczas ostatniego odcinka tego etapu muzycznego show nie zabrakło jak zwykle emocji. Najwięcej uwagi skupiła chyba ostatnia wokalistka, która wystąpiła na scenie.

Agnieszka Czyż podczas przesłuchania zaśpiewała utwór „Another Day" z repertuaru mało komercyjnego jazzowego zespołu Buckshot Lefonque. Wokalistka swoim występem oczarowała wszystkich trenerów, którzy jednogłośnie byli zaskoczeni wyborem repertuaru przez uczestniczkę.

- Kurde belek. Mogę tak powiedzieć. Cholera jasna też mogę. A mogę powiedzieć, że było za***iscie. Jesteś słońcem. Masz w sobie krew Południa, Afryk, nie wiem czego. Jesteś cudowna, niesamowita, naturalna. Masz taką frazę, jakbyś śpiewała całe życie z takim wyczuciem do stylistki. Jest to tak rzadko spotykane - zachwycała się Edyta, której nie udało się pozyskać głosu Agnieszki do drużyny, gdyż ta wybrała Sadowską.