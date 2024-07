1 z 13

Co się dzieje z Agnieszką Chylińską? Polska wokalistka jeszcze kilka lat temu przeszła niesamowitą metamorfozę - przefarbowała włosy na blond, zaczęła zakładać kobiece sukienki i z dnia na dzień stała się prawdziwą seksbombą! A teraz? Agnieszka wróciła do czarnych włosów, ścięła je mocniej i... zaczęła się odchudzać! Chylińska w jednym z wywiadów powiedziała wprost, że jeśli robi coś, to robi to na sto procent i kiedy powiedziała, że chce schudnąć, zaczęła się odchudzać... niestety też na 100 procent! (Więcej: Agnieszka Chylińska kończy 41 lat! Przeszła chyba największą metamorfozę w show-biznesie ZOBACZCIE)

Przypomnijmy, że 26 maja na scenie pojawili się wszyscy wykonawcy polscy, którzy sprzedali najwięcej płyt w okresie od stycznia 2016 do lutego 2017. Wśród nich m.in. Agnieszka Chylińska, Michał Szpak, Sarsa, Sylwia Grzeszczak, Michał Bajor, Kortez czy Ania Dąbrowska!