Agnieszka Chylińska w niczym już nie przypomina siebie z czasów występów w zespole O.N.A. - blond włosy, łagodny wizerunek i macierzyństwo na pierwszym planie. Przypomnijmy: "Trzecie dziecko to był spontan"

Niedawno ruszyły castingi do kolejnej edycji "Mam Talent", gdzie Chylińska jest jurorką. Piosenkarka za kulisami programu przyznała, że choć kocha być matką to jednak jej życie prywatne jest skupione tylko na dzieciach, a udział w show pozwala jej poczuć się kobietą i traktuje go jako odskocznię. Żartuje też, że bieganie w kapciach po domu za dziećmi to kara za jej szaloną młodość:



Traktuję "Mam Talent" od pewnego czasu jako odskocznię od mojego bardzo smutnego, choć jednocześnie bardzo radosnego życia prywatnego. Po domu zapieprzam w kapciach za tymi moimi dzieciakami. Najwięcej czasu poświęcam 5-miesięcznej córce Krysi, jest ze mną na nagraniach. Więc rodzina, rodzina, rodzina. Kiedyś się wariowało to teraz muszę odbekać za swoje. Ale pozytywnie, bo myślę, że dzieci fajnie regulują priorytety - wyznała w wywiadzie dla tvn.pl

Nam "nowa" Agnieszka Chylińska bardzo się podoba, choć tęsknimy trochę za jej szalonym, rockowym wcieleniem. Przekonuje was w roli matki Polki?

