Program "Mali Giganci" od samego początku wzbudza ogromne emocje. Talent show w którym występują małe dzieci jednych zachwycił, drugich wręcz przeciwnie. Wśród osób, które krytykują wielki hit TVN jest m.in. Hanna Lis. Dziennikarka jakiś czas temu stwierdziła, że show jest nieuczciwe i panuje w nim zbyt duża rywalizacja. Zobacz: "Mali Giganci" w ogniu krytyki wielu gwiazd. Lis ostro o show: Mocno nieuczciwe. Za ostra rywalizacja

Na negatywne komentarze postanowiła odpowiedzieć jedna z jurorek programu. Agnieszka Chylińska w Dzień Dobry TVN broniła "Małych Gigantów". Piosenkarka zapewniła, że na planie dzieciom nie dzieje żadna krzywda.

- To uczciwy program. Nie dałabym rady, gdyby show robiło się kosztem dzieci. My jesteśmy tam cały czas. Ja bym sobie nie dała rady, gdybym wiedziała, że dzieciom dzieje się jakaś krzywda, że show robi się ich kosztem. Mam poczucie, że to uczciwy program- wyznała piosenkarka. Cała historia z tym programem była dla mnie od początku ogromnym stresem. Pamiętam sytuacje, kiedy moje dzieci chorowały i okazywało się, że ja to dużo bardziej przeżywam niż one. Tutaj jest podobnie. Bałam się tej roli, bo dzieci, bo telewizja, ale to my dorośli wszystko bardziej przezywamy.