Zdrowy tryb życia i szczęśliwa rodzina sprawia, że Agnieszka Cegielska tryska optymizmem.

Jestem urodzoną optymistką. Wychodzę do ludzi z uśmiechem. A oni odbierają to jako zachętę, żeby do mnie podejść, zagadać. uwielbiam to, bo takie spotkania bardzo dużo mi dają. Często mają do mnie jakieś pytania, często mają inny punkt widzenia, coś pdoradzą, polecą książkę do przeczytania. Może dlatego, że traktuję ich tak, jak sama chciałabym być traktowana, czyli z szacunkiem i z dozą dobrej energii i z odrobiną humoru. A to, nie tylko rano jest potrzebne każdemu.