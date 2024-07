Agata Młynarska zostaje w TVP! Dziennikarka zdementowała krążące od kilku dni plotki, według których jej program "Świat się kręci" znika z anteny. Młynarska miała tym samym podzielić losy takich gwiazd jak: Beata Tadla, Hanna Lis czy Piotr Kraśko - którzy ostatnio pożegnali się z pracą przy Woronicza.

To m.in. Super Express informował wczoraj, że od marca Agata Młynarska zostanie bez pracy. Gwiazda Telewizji Publicznej skomentowała te doniesienia na Facebooku.

Jak będzie wyglądać przyszłość programu - czas pokaże; na razie pracujemy bez zmian, a świat kręci się dalej. (...) Zapraszam zatem do oglądania programu "Świat się kręci" - codziennie od poniedziałku do piątku o18.30 w TVP1. A o wszelkich zmianach nie omieszkam powiadomić - czytamy we fragmencie oświadczenia.