To było niewinne zdjęcie na Instagramie. Doda pokazała się w modnej, kolorowej, futrzanej kamizelce. Fani od razu zaczęli się zastanawiać, czy to futro naturalne? Futro jest tak dobrej jakości, dlatego posypały się wpisy, że Doda nosząc naturalne futra przyczynia się do mordowania zwierząt!

- jak Cię bardzo lubię i szanuję tak mi bardzo smutno, że nosisz futra :( - Wszystko wskazuje na to, ze futro jest prawdziwe. Myślałam, ze osoba, która wie co to cierpienie będzie miała w sobie więcej empatii. Noszenie futra w takich warunkach klimatycznych, przy dostępności szeregu alternatyw, jest oznaka braku serca dla - podkreślam- kompletnie bezsensownego cierpienia zwierząt. Sceptykom polecam zagłębienie się w temat produkcji futrzanych kolekcji, warto zobaczyć to na własne oczy, bez odwracania wzroku - czytamy wpisy na Instagramie Dody (pisownia oryginalna).

Doda nosi prawdziwe futra?

Co na to sama Doda? Mamy komentarz jej menedżerki!

Dorota od lat propaguje styl eko, nie jada mięsa i całą sobą angażuje się w pomoc dla zwierząt. Jest całkowitą przeciwniczką prawdziwych futer! Jeśli się jej spodoba krój, to zamawia taki sam, ale tylko i wyłącznie z najwyższej jakości Eko futer! - powiedziała Party.pl Monika Kordowicz menedżerka Dody.

Dlatego uspokajamy, Doda nosi sztuczne futra. Dlaczego rozpętała się afera? Zapewne dlatego, że Doda ma identyczną, futrzaną kamizelkę jak prowokatorka i zwolenniczka futrzanych wyrobów modelka Justyna Pawlicka, która też futra produkuje. Okazuje się, że wyrób pochodzi z jej firmy, ale rzeczywiście jest eko.

Justyna Pawlicka FUTRA wychodzi naprzeciw przeciwnikom futer naturalnych i powoli wprowadza również EKO FUTRA. Kolorowa kamizelka Dody - wykonana na specjalne zamówienie powstała właśnie z takiego eko futerka - napisał na Facebooku Pawlicka.

Doda w futrzanej kamizelce Pawlickiej.

Instagram

Futrzana kamizelka Justyny Pawlickiej.

Facebook

Doda zawsze nosi eko futra.