Adele bije rekordy popularności nie tylko w Wielkiej Brytanii. Kilka miesięcy temu piosenkarka zdetronizowała samą Lady Gagę! W Stanach Zjednoczonych krążek Adele wygrał z płyta Gagi „Born this Way” i znalazł się na pierwszym miejscu notowania Billboardu.

Angielska wokalistka często koncertuje co jest dla niej wielkim wyzwaniem. W najnowszym wydaniu „Vogue” Adele wyznała, że pokazanie się publiczności wywołuje u niej ogromny stres.

- Często zdarza mi się wymiotować przed wejściem na scenę. Nigdy jednak nie zrobiłam tego na samej scenie- zdradziła 22-letnia artystka.

Wygląda więc na to, że Adele pomimo wielkiej sławy wciąż nie może poradzić sobie z paraliżującą tremą. Czyżby nie była gotowa na taką popularność?

