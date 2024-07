Adele zachorowała! Gwiazda na swoim Instagramie umieściła wideo, w którym informuje fanów, że musi odwołać czwartkowy koncert w Phoenix ze względu na stan zdrowia. Artystkę dopadło poważne przeziębienie - na nagraniu widać, że jest bardzo zmęczona i wychudzona

Adele nagrała specjalny filmik dla swoich fanów. Przeprasza za swoją niedyspozycję:

Nie dam rady zaśpiewać dziś wieczór, na moim drugim koncercie. Naprawdę bardzo mi przykro. Przeziębiłam się kilka dni temu. Wczoraj dałam radę wystąpić i było cudownie, ale to było zbyt wiele. Przeziębienie wygrało. Jak sami słyszycie, nawet jeśli bym wystąpiła, nie byłby to dobry koncert. Jest mi bardzo bardzo bardzo przykro, że was zawiodłam.