Co na przeziębienie polecają nasze mamy? Miód, czosnek, cytrynę i sok z malin – te sprawdzone i naturalne metody działają i przynoszą ulgę w walce z katarem, podrażnionym gardłem i osłabieniem. Ważne jest również przeczekanie najgorszego etapu choroby pod ciepłym kocem, zapewniając organizmowi dużo snu i wypoczynku.

1. Co na przeziębienie – czosnek, cebula, propolis i imbir

Pamiętajmy, że – zgodnie z zasadą katar nieleczony trwa 7 dni a leczony tydzień – możemy jedynie łagodzić jego skutki. Pomocne w tym są czosnek i cebula, które zawierają witaminę C, tak samo jak propolis i imbir. Ponadto działają antyseptycznie, więc zapobiegają namnażaniu się drobnoustrojów a tym samym ponownym zakażeniom, o które bardzo łatwo podczas przeziębienia, gdy odporność organizmu jest znacznie obniżona. Czosnek możemy dodawać do potraw lub smarować nim pieczywo, tak samo jak cebulę, imbir najlepiej smakuje z miodem i cytryną a propolis w postaci kropel może posłużyć jako dodatek do herbaty lub środek do inhalacji.

2. Co na przeziębienie – inhalacje, olejki eteryczne i siemię lniane

Suchy, męczący kaszel można złagodzić nawilżając powietrze w domu. W czasie sezonu grzewczego najprostszym sposobem jest położenie mokrej szmatki – najlepiej z dodatkiem kilku kropel olejku eukaliptusowego – na kaloryfer. Pomocna również jest gorąca kąpiel lub prysznic, para wodna przynosi ulgę i ułatwia oddychanie również przy katarze. Pod wpływem ciepła rozrzedza się też wydzielina spływająca po tylnej części gardła lub zalegająca w oskrzelach przez co jej odksztuszanie jest prostsze. Siemię lniane – 1 łyżeczka zalana szklanką ciepłej wody – wytwarza śluz, który wykazuje działanie nawilżające i osłaniające. Jeżeli nie przeszkadza nam jego smak i konsystencja, warto wypijać taką miksturę szczególnie w przypadku podrażnień i bólu gardła. Siemię dostarczy białko, witaminy z grupy B i wapń.

3. Co na przeziębienie – sok z malin, miód i napary ziołowe

Miód łagodzi podrażnione i obolałe gardło, ale pamiętajmy by nie był to ostry miód gryczany lub spadziowy, który niestety może działać drażniąco. Wybierzmy delikatny w smaku miód wielokwiatowy lub lipowy. Można go dodawać do herbat ziołowych lub pić z wodą. Pamiętajmy, aby nie zalewać miodu wrzątkiem, ponieważ wówczas straci większość ze swych zdrowotnych właściwości. Miód działa antyseptycznie i przeciwzapalnie, ponadto zawiera witaminy i niezbędne (szczególnie w okresie osłabienia organizmu) węglowodany pochodzenia naturalnego. Miód lipowy dodatkowo działa napotnie, podobnie jak herbata z lipy. Sok z malin możemy dodawać do herbaty i naparów ziołowych. Jeżeli nie mamy soku domowej roboty możemy kupić go w sklepie, ale wybierzmy ten z największą zawartością malin. Maliny zawierają dużo witaminy C, również wzmagają potliwość – dzięki czemu z organizmu usuwane są toksyny i ciało jest naturalnie schładzane – co jest szczególnie przydatne w przypadku wysokiej gorączki.

4. Co na przeziębienie – gorące kąpiele i sen

Relaksująca kąpiel z dodatkiem kamfory lub olejku różanego jednocześnie zadziała jak inhalacja. Pod wpływem ciepła pory się rozszerzą, krew szybciej będzie krążyć, wskutek czego organizm szybciej się oczyści. Odpowiedni wypoczynek to podstawa, gdy szybko chcemy wrócić do zdrowia. W czasie przeziębienia organizm jest szczególnie podatny na dodatkowe infekcje oraz groźne dla zdrowia powikłania, dlatego warto na ten czas zostać w domu. Pamiętajmy również, że gorączka do 38 stopni Celsjusza tworzy idealne środowisko dla organizmu do zwalczania drobnoustrojów. Dlatego nie warto jej zbijać.

Jeżeli żadna z domowych metod nie przynosi ulgi, a stan zdrowia się pogarsza – należy jak najszybciej udać się do lekarza.