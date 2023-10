Dopiero co fani mogli podziwiać Dodę na scenie w trakcie występów w ramach trasy "Aquaria Tour", a teraz do sieci trafiły niepokojące wieści o stanie zdrowia artystki. Wokalistka czuje się naprawdę źle. Co się dzieje?

Reklama

Doda ma problemy ze zdrowiem. Zniknęła z sieci

Fani, którzy śledzą karierę Dody doskonale wiedzą, że wokalistka podczas koncertów zawsze daje z siebie sto procent i w przygotowania do występów wkłada ogrom pracy i serca. Wielbiciele gwiazdy mieli szansę obejrzeć kulisy przygotowań Dody do koncertów w programie "Doda. Dream Show", który równie utwierdził widzów w przekonaniu, że sceniczne popisy wymagają żmudnych przygotowań.

Tuż po koncertach w ramach trasy "Aquaria Tour" Doda przekazała jednak złe wieści. Jak się okazuje, na finale trasy spotkała ją choroba.

Jestem chora. Mam zapalenie krtani i oskrzeli. Ale było warto. Pozdrawiam was i idę dalej umierać - mówiła Doda kilka dni temu, tuż po koncercie.

Mat. prasowe

Zobacz także: Doda opowiedziała o wpadkach na koncertach "Aquaria Tour" i przekazała nowinę

Niestety, jak się okazuje, stan zdrowia Dody w kolejnych dniach nie uległ znaczącej poprawie. Jak przekazała "Super Expressowi" wokalistka, przez kilka dni niemal nic nie jadła i dużo spała, by zregenerować siły.

Praktycznie cztery dni non stop przespałam. Nic nie jadłam. A nie, przepraszam, zjadłam jak mi pan Wiesiu powiesił mi na klamce rosół albo mandarynki. Nie wiem, co bym bez niego zrobiła. Jak wyjdę z tego, będę tak wyspana i tak chuda, że szok - przekazała Doda dla ''Super Expressu''.

Mateusz Jagielski/East News

Wygląda na to, że gwiazda powoli odzyskuje siły - fani czekają bowiem na wieści, które Doda zapowiedziała niedawno na Instagramie. Wiadomości mają dotyczyć kolejnych koncertów, podczas których wokalistka zaprezentuje materiał z nowej płyty.

Kto chce kolejny koncert tym razem w wielkiej hali? Nasza ekipa jest gotowa spełnić Wasze marzenia o kolejnych biletach. Wszystkiego dowiecie się po finałowym odcinku reality w kolejny poniedziałek - zapowiedziała Doda na Instagramie.

Myślicie, że Doda już niebawem podzieli się z fanami szczegółami kolejnych występów? Na to liczymy i życzymy artystce szybkiego powrotu do zdrowia!

Reklama

Zobacz także: Maja Sablewska zdradziła, jaki był jej klucz we współpracy z Dodą: "Doda to niezły harpagan"