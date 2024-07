Wszystko wskazuje na to, że 1 lipca nie będzie dniem jak co dzień. To za sprawą koncertu "Tu Warszawa", na cześć rozpoczęcia polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Zapowiada się więc dzień pełen muzycznych wydarzeń w wielu miejscach stolicy.

Jedną z gwiazd, która 1 lipca pojawi się w Polsce będzie Michael Bolton. Jak pisze "Fakt" podczas koncertu muzyk zaśpiewa swoje największe przeboje oraz...polski utwór, do którego aranż przygotuje mu Adam Sztaba. Podobno amerykański wokalista ucieszył się, kiedy dowiedział się, że czeka go współpraca ze Sztabą. Tych dwoje pracowało już kiedyś razem.

Wygląda na to, że przed Adamem Sztabą stoi ogromne wyzwanie. Nie tylko bowiem występ u boku Michaela Boltona, ale w ogóle pokierowanie orkiestrą podczas koncertu.

Będziemy przyglądać się poczynaniom muzyka. A Wy?

