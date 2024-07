Adam Sztaba jest postacią, która przewinęła się przez największe muzyczno-rozrywkowe widowiska w telewizji. Muzyk zaczynał w "Idolu", gdzie przez pierwsze dwie edycje akompaniował uczestnikom na fortepianie a w docinkach na żywo dowodził zespołem. Później prowadził band "Tańca z gwiazdami", później powrócił do Polsatu i pracował przy "Akademii gwiazd". Aktualnie od sześciu sezonów możemy oglądać dyrygenta i kompozytora w roli jurora "Must Be the Music".

W programie Sztaba zasłynął z obiektywizmu, surowości i częstych konfliktów z Korą. Pomiędzy jurorami w każdym odcinku dochodziło do poważnych spięć, a wszystko przez ich wybuchowe i dominujące charaktery. Zobacz: Ostra kłótnia w MBTM. Kora i Sztaba na starcie dali czadu

Sztaba podczas przesłuchań potrafił również zaskakiwać kąśliwymi komentarzami i spontanicznymi reakcjami na to co usłyszał i zobaczył. Adam jest również jurorem, który w całej historii programu najczęściej wciskał przycisk "NIE".

Zobaczcie najlepsze momenty Adama Sztaby z szóstej edycji "Must Be the Music". Przypominamy również, że w najbliższą niedzielę o 20. odbędzie się trzeci półfinał muzycznego show.

