Adam Nergal Darski zasłynął w show-biznesie po tym, jak związał się z królową polskiej sceny, Dodą. Po głośnym rozstaniu muzyk zaczął bywać na czerwonym dywanie coraz częściej, a ostatnio otworzył nawet swój salon fryzjerski Barberian Academy & Barber Shop. Na otwarciu pojawiło się liczne grono gwiazd, które mocno wspiera Nergala w tym przedsięwzięciu. Zobacz: Celebryci na otwarciu salonu fryzjerskiego Nergala

Muzyk znany jest z prowokacji, o których rozpisywały się wszystkie media. Najsłynniejsza z nich z podarciem Biblii na scenie w 2008 roku skończyła się w sądzie. Ponadto Nergal gra w zespole Behemoth, który znany z muzyki heavy metalowej, a jego twórczość cały czas jest na językach mediów. Bardzo często do dyskusji na temat Behemotha włączają się przedstawiciele duchowieństwa, których muzyk rzekomo nie toleruje. W odpowiedzi na te zarzuty Adam Darski często wrzuca do sieci jakieś memy i zdjęcia. Tym razem znowu zaskoczył i zamieścił na Instagramie selfie z zakonnicą, którą spotkał w samolocie w drodze do Paragwaju.

Co sądzicie o tej prowokacji?

